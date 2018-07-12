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Во всей Европе увеличилось число туристов
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Во всей Европе увеличилось число туристов 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Во втором квартале 2018 года в Европе наблюдался семипроцентный рост международных туристских посещений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту часть света приходится 50% от доли туристических поездок во всем мире.
Согласно последнему докладу Европейской Комиссии по туризму, «Европейский Туризм — тенденции и перспективы 2018», рост числа прибывающих путешественников был зарегистрирован по всем 33 исследуемым направлениям, причем треть из них может похвастаться более чем десятипроцентным увеличением.
Несмотря на сигналы замедления темпов развития мировой экономики и повышения цен на топливо, популярность поездок в Европу сохраняется, способствуя увеличению авиамаршрутов между регионами.
Путешественники возвращаются в Турцию (+33%) из-за улучшения внутриполитической ситуации по вопросам безопасности. Рост числа посетителей стимулируется целым рядом рынков, включая Китай, наряду с годом туризма Турции в Китае. Рост на балканских направлениях, таких как Хорватия (+27%) и Черногория (+22%), поддерживается увеличением авиасообщения, в то время как такие средиземноморские острова, как Мальта (+18%) и Кипр (+15%), по-видимому, выиграли от стимулирования круизного туризма. Болгария (+12%) выделилась ростом из-за своей привлекательности и доступности в течение сезона, в то время как Исландия (+6%) отметила значительное замедление по сравнению с предыдущими годами.
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