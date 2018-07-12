Во всей Европе увеличилось число туристов

Во втором квартале 2018 года в Европе наблюдался семипроцентный рост международных туристских посещений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту часть света приходится 50% от доли туристических поездок во всем мире.

Согласно последнему докладу Европейской Комиссии по туризму, «Европейский Туризм — тенденции и перспективы 2018», рост числа прибывающих путешественников был зарегистрирован по всем 33 исследуемым направлениям, причем треть из них может похвастаться более чем десятипроцентным увеличением.

Несмотря на сигналы замедления темпов развития мировой экономики и повышения цен на топливо, популярность поездок в Европу сохраняется, способствуя увеличению авиамаршрутов между регионами.