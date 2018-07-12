Росстат зафиксировал снижение цен на бензин 

Со 2 по 8 июля 2018 года потребительские цены на бензин не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В предыдущие две недели средние цены на бензин также не изменялись.
Но, как уточняет служба статистики, эта информация верна только для бензина марки АИ-95, которая стабильно держится на уровне 44,67 за литр, и дизтоплива, цена которого составляет 44,46 за литр. Средняя стоимость бензина марки АИ-92/93 уменьшилась на 3 копейки и составила 41,61 рубля, а литр бензина марки АИ-98 подорожал на 1 копейку — до 49,88 рубля.
В отдельных регионах России наблюдалось как увеличение, так и снижение бензиновых цен. В девяти центрах субъектов Российской Федерации бензин подорожал (максимально в Назрани — на 1,9%).
В 19 центрах субъектов Российской Федерации бензин подешевел: во Владимире — на 0,8%, в Петрозаводске — на 0,7%, в Саранске, Иваново и Ханты-Мансийске — на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин продолжали оставаться стабильными: АИ-92 — от 40,80 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля (Москва). В Санкт-Петербурге АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.