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Названа комфортная для всех участников рынка цена нефти
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Наиболее комфортная цена для всех участников нефтяного рынка $74-75 за баррель 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Недавнее заявление США о возобновлении санкций в отношении Ирана привело к росту цен на нефть до $79 за баррель Brent. Американская администрация планировала добиться полного нефтяного эмбарго Ирана. В прошлый раз в результате введения санкций экспорт иранской нефти сократился примерно на 1 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами ОПЕК+, на которые 22-23 июня было решено нарастить добычу.
Однако теперь идут разговоры о том, что некоторые страны будут освобождены от запрета на покупку иранской нефти. Таким образом, допускается, что экспорт иранской будет сокращен на меньшую величину. Соответственно, опасения, что это приведет к дефициту нефти на мировом рынке, снизились. И нефть Brent вернулась к тем отметкам, с которых начинала восхождение после новости о возобновлении санкций против Ирана — $74-75 за баррель.
В краткосрочном периоде нефть будет торговаться в диапазоне $75-80 в течение следующих месяцев. В уровнях выше не заинтересованы ни потребители, ни производители, дабы избежать перегрева рынка. Если же ситуация с торговым конфликтом разрешится положительно, то нефтяные котировки получат импульс к росту и могут вырасти на горизонте года до $85 и продолжить бычий тренд благодаря росту мировой экономики, так как сохраняются проблемы с предложением из Венесуэлы, Ирана и риски в Ливии.
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