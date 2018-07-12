Названа комфортная для всех участников рынка цена нефти

Наиболее комфортная цена для всех участников нефтяного рынка $74-75 за баррель

Недавнее заявление США о возобновлении санкций в отношении Ирана привело к росту цен на нефть до $79 за баррель Brent. Американская администрация планировала добиться полного нефтяного эмбарго Ирана. В прошлый раз в результате введения санкций экспорт иранской нефти сократился примерно на 1 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами ОПЕК+, на которые 22-23 июня было решено нарастить добычу.

Однако теперь идут разговоры о том, что некоторые страны будут освобождены от запрета на покупку иранской нефти. Таким образом, допускается, что экспорт иранской будет сокращен на меньшую величину. Соответственно, опасения, что это приведет к дефициту нефти на мировом рынке, снизились. И нефть Brent вернулась к тем отметкам, с которых начинала восхождение после новости о возобновлении санкций против Ирана — $74-75 за баррель.