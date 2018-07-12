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На нефтяном саммите РТ рассказали, как будут сдерживать цены на топливо
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На нефтяном саммите РТ рассказали, как будут сдерживать цены на топливо 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал на нефтяном саммите Татарстана о том, с помощью чего будут сдерживать рост цен н6а топливо, сообщает пресс-служба президента РТ.
По словам Сорокина, к 2019 году планируется проработать демпфирующий отрицательный акциз на автомобильное топливо. Он должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка для того, чтобы избежать резких скачков цен на топливо.
«Начиная с 1 июня произошло очень сильное падение оптовых котировок и на дизель, и на бензин. Это очень важный фактор, который снял давление. Сейчас цены держатся на том же уровне, который мы наблюдали в конце мая. Мы ожидаем, что в обозримом будущем они должны оставаться стабильными», — пояснил Павел Сорокин.
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