На нефтяном саммите РТ рассказали, как будут сдерживать цены на топливо

По словам Сорокина, к 2019 году планируется проработать демпфирующий отрицательный акциз на автомобильное топливо. Он должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка для того, чтобы избежать резких скачков цен на топливо.

«Начиная с 1 июня произошло очень сильное падение оптовых котировок и на дизель, и на бензин. Это очень важный фактор, который снял давление. Сейчас цены держатся на том же уровне, который мы наблюдали в конце мая. Мы ожидаем, что в обозримом будущем они должны оставаться стабильными», — пояснил Павел Сорокин.