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Британия предлагает ЕС согласовать новые условия работы банковского сектора после Brexit
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Британия предлагает ЕС согласовать новые условия работы банковского сектора после Brexit 

Прайм 3 часа назад
ЛОНДОН, 12 июл — ПРАЙМ. Великобритания предлагает ЕС согласовать новые условия для работы банковского сектора после Brexit, говорится в стратегии британского правительства на переговорах с ЕС.
"Необходимы новые экономические и нормативные условия для финансового сектора, сохраняющие взаимную выгоду интегрированных рынков и защищающие финансовую стабильность Британии и ЕС наравне с правом контролировать собственные рынки. Однако эти условия не должны повторять действующие в ЕС режимы", — говорится в опубликованном в четверг документе.
При этом правительство признает, что после Brexit Британия и ее банки утратят доступ к финансовой системе ЕС, а также доступ на рынок ЕС.
"Новые условия… должны быть гибкими, но Британия признает, что Соединенное Королевство и ЕС лишатся существующего уровня доступа на рынки друг друга", — отмечается в документе.
Британское правительство месяцы подвергалось критике за то, что не желало публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации.
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