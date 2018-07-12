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Потребительские цены в США выросли меньше прогноза
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Потребительские цены в США выросли меньше прогноза 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в июне выросли меньше, чем ожидалось, на фоне падения цен на коммунальные услуги и рекордного снижения расходов на гостиницы. При этом рост потребительских цен в годовом выражении был максимальным за шесть лет, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Потребительские цены в США в июне повысились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены выросли на 0,2%. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост цен в июне на 0,2%. В годовом выражении цены выросли на 2,9%, максимальными темпами с февраля 2012 года, после повышения на 2,8% в мае. Июньский показатель совпал с прогнозом. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует прогнозу. В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания выросли на 2,3%, максимальными темпами с января 2017 года. Показатель также совпал с ожиданиями аналитиков. Цены на проживание в гостиницах и мотелях в июне опустились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным падением за всю историю. Это снизило более широкий индекс на 0,037 процентного пункта. Цены на энергоносители в июне упали на 0,3% на фоне снижения затрат на электроэнергию и природный газ. С учетом сезонных колебаний цены на бензин выросли в июне на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на подержанные автомобили повысились на 0,7%. Цены на новые автомобили выросли на 0,4%. Почасовая оплата труда американцев с поправкой на инфляцию не изменилась в годовом выражении второй месяц подряд.
Мнение эксперта TeleTrade
Анастасия Игнатенко Ведущий аналитик ГК TeleTrade TeleTrade Индекс потребительских цен в Америке в июне составил 0,1% против ожидания роста в 0,2%. Менее агрессивный рост инфляции можно воспринимать как позитивный сигнал, но главное — ее сохранение на стабильном уровне на протяжении длительного периода. Как заявила накануне глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, американская экономика демонстрирует устойчивый рост, достаточный для двух повышений ставки в текущем году. Согласно данным с фьючерсного рынка США, игроки по-прежнему оценивают вероятность повышения ставки американским регулятором в сентябре на уровне 84%, а в декабре — на уровне 55%. После выхода данных по инфляции индекс доллара DXY откатился к уровням начала дня, но при условии закрытия текущей недели выше уровня 94,30 пунктов доллар сохранит шансы на локальный рост.
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