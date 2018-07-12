Экономика Украины растет на фоне разгона инфляции

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. Экономика Украины в первом квартале 2018 года выросла на 3,1% на фоне разгона инфляции и нереалистичности прогноза по ее замедлению, говорится в ежеквартальном обзоре Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Казахстана. "Экономика Украины продолжает показывать сильные результаты. Так, в первом квартале 2018 года она выросла на 3,1% год к году после роста на 2,5% в 2017 году", — говорится в обзоре, в котором дается анализ экономик Украины, Белоруссии

Эксперты отмечают, что экономику страны подпитывает розничное потребление, рост которого в первом квартале составил 5,6%, и инвестиции, увеличившиеся на 17%. Положительным для ВВП стало снижение импорта на 5,4%, несмотря на рост частного потребления и кредитования. Экспорт же снизился на 9,9%, что объясняется изменением объема транзита газа и снижением урожая зерновых. Из отраслей наиболее сильный рост показывает строительство и оптовая торговля.

Правительство по-прежнему обещает повышение минимальной зарплаты, на этот раз на 13%, до 4,2 тысячи гривен. Предыдущие повышения привели к раскручиванию инфляции и повышению процентной ставки НБУ. Рост цен ускорился до 13,7% в декабре 2017 года, а затем замедлился до 11,7% в мае в основном за счет стоимости продовольствия, говорится в обзоре.

К концу года Нацбанк планирует вернуть инфляцию к однозначному показателю — 8,9%. «Пока регулятор настроен оптимистично и рассчитывает, что это замедление произойдет естественным путем. Следовательно, после двух повышений ставки в совокупности на 2,5 п.п. Нацбанк может взять паузу. Однако пауза вряд ли продлится долго, если власти и вправду в очередной раз повысят минимальную заработную плату на внушительную величину в 13%», — полагают эксперты института.

К давлению на инфляцию подключается рост экономики. По данным НБУ, индекс деловых ожиданий достиг исторического максимума, что означает высокую активность предприятий и вероятный эффект на рост заработной платы. «Таким образом, даже без учета возможных повышений тарифов, прогноз Нацбанка по замедлению инфляции до 8,9% уже в этом году имеет большие риски не сбыться», — отмечается в документе.

РОСТ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ

В экономиках Белоруссии и Казахстана так же продолжается сильный рост. При этом экономическая стабилизация в Белоруссии носит противоречивый характер: наблюдается рекордно низкая инфляция при рекордно высоком росте заработных плат и потребления, отмечают экономисты в обзоре.

После восстановительного роста на 2,4% в 2017 году экономика Белоруссии выросла на 4,7% за январь-май. Инфляция составила 4,4% в мае, несколько замедлившись по сравнению с предыдущими месяцами и 2017 годом.

На волне политики повышения зарплат в стране, проводимой властями, растут объемы розничной торговли. «Однако удивительно, что инфляция на это практически не реагирует. Кроме того, в мае даже была зафиксирована дефляция месяц к месяцу в 0,3 процентного пункта. Видимо, это расхождение вызвано товарами с регулируемыми ценами. Так, продукты питания зафиксировали дефляцию в 0,6 процентного пункта месяц к месяцу против прироста на 0,6 процентного пункта в мае прошлого года», — говорится в обзоре.

Экономика Казахстана вернулась к уже привычным темпам роста в 4%, стабилизация происходит благодаря восстановлению цен на нефть, отмечают экономисты института. По итогам первого квартала 2018 года ВВП прибавил 4,1% после роста на 4% в прошлом году.

Инфляция в годовом выражении продолжила замедляться — до 6,2% в мае против 6,8% в январе. Это позволило Нацбанку снизить базовую ставку четыре раза в этом году в совокупности на 1,25 процентного пункта — до 9%. Прогноз Нацбанка на этот год предполагает рост ВВП на 2,9% и значительные риски замедления инфляции и выхода ее в диапазон ниже целевого 5–7%, что означает дальнейшее снижение ставки, отмечают эксперты.