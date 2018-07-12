Трамп призвал подумать о судьбе «Северного потока — 2» 

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что союзникам надо понять, что делать с "Северным потоком — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Сегодня была потрясающая встреча, мы обсуждали распределение расходов, Германия значительно увеличила вложения, нам осталось выяснить, что происходит с "Северным потоком — 2", — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что ему не нравится этот газопровод.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США про газопровод "Северный поток — 2".
Он отметил, что атаки на российский газовый коммерческий проект следует воспринимать как проявление недобросовестной конкуренции.