Банк Англии должен заморозить цены на жилье на пять лет — мнение

Центральному банку страны должны быть предоставлены новые полномочия для достижения нулевой инфляции цен на жилье, как в случае с поддержанием общих темпов инфляции на уровне 2%. Это позволит стимулировать экономику и избавиться от зависимости Великобритании от инвестиций в недвижимость. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Институт по изучению государственной политики (IPPR).

Новый целевой показатель нулевой инфляции будет означать, что цены на недвижимость упадут примерно на 10% в реальном выражении. Это сделает жилье более доступным при растущих заработных платах.

Такое мнение, озвученное Институтом, является частью большого плана по восстановлению экономики страны.

Между тем, в прошлом году цены на жилье продолжали расти, несмотря на резкое повышение налогов на покупку жилья для сдачи в аренду и второго дома, а также неопределенность Брексита и слабый экономический рост. По данным Общенациональной строительной компании, в июне цены в Лондоне выросли на 1,9%. Темп, с которым росли цены, был самым медленным за последние пять лет.

О «сдержанном» повышении стоимости местной недвижимости сообщает и Nationwide. Основная причина — падение цен в британской столице из-за напряженного финансового положения и экономической неопределенности.

Между тем в период с 1980 по 2008 годы цены на недвижимость подскочили в 10 раз, а средняя цена дома составила $285 тыс., что почти в восемь раз превышает средний доход.

Местный жилищный сектор двигается вперед во многом благодаря ипотеке. Каждый год покупатели английской недвижимости получают многомиллиардные займы.

Но ограничив выдачу ипотечных кредитов, можно высвободить инвестиции, которые можно направить на стимулирование экономики, считают в IPPR.

Научный сотрудник IPPR Грейс Блейкли заявила, что правительству следует избавить Великобританию от спекуляций на рынке недвижимости и задолженностей как стимула роста ВВП. Стране нужно двигаться к более устойчивой модели роста экономики, основанной на производстве и инвестициях.

Чтобы это сделать, по ее словам, «необходимо сломать цикл постоянно растущих цен на жилье, управляя спекуляциями на рынке недвижимости и вытесняя инвестиции в реальную экономику».

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