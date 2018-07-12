Россияне выбрали пиво и сигареты

Самой популярной категорией товаров в сфере розничной торговли в России являются сигареты. В топ-5 любимых товаров попали также пиво (8,7%), водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе (2,2%).

Таковы данные исследования компании Nielsen. Портал News.ru выяснял, насколько эти цифры отражают реальные потребительские предпочтения россиян.

Специалист по коммуникациям Nielsen Елена Осецкая рассказала, что маркетологи компании провели ритейл-аудит в городах России с населением свыше 10 тыс. человек. Данные о продажах поступали из магазинов как современной, так и традиционной торговли (ларьки, рынки, павильоны и пр.). По некоторым сетям получали полные данные продаж, по некоторым — данные продаж из репрезентативных магазинов (те точки, данные продаж по которым дают статистически незначительную погрешность).

«Обращаю внимание, что в нашем аудите не учитывается свежая продукция (овощи и фрукты), хлеб, а также развесное мясо. Исследование проводилось среди товаров десяти категорий: табак, водка, пиво, кофе, молоко, корм для кошек, фруктовые соки, шоколад, мороженое, газированные напитки», — отметила Осецкая.

В Nielsen также пояснили, что топ-компаний FMCG-рынка в целом существенно не меняется — последние два года в топ-3, наряду с JTI, входят также PepsiCo и Philip Morris , среди топ-5 и топ-10 наблюдаются некоторые изменения, но состав игроков прежний — это Baltika, British American Tobacco, Coca Cola, Danone, Mars, Nestle, Procter & Gamble

Таким образом, считать особо репрезентативным исследование определённо нельзя. Если обратиться к данным Росстата по товарной структуре розничной торговли за 2016 год, то картина получится следующей: на первом месте — пиво (6,8%), на втором — продукты из мяса (4%), на третьем — кондитерские изделия. Табак занимает лишь предпоследнюю строчку, которую делит с молоком (2,5%). На пятом месте находится хлеб (2,5%). Поскольку данных за 2017 год Росстат ещё не подготовил, можно сравнить данные за 2015 год. Становится понятным, что по многим позициям изменений нет, по некоторым они незначительны: в диапазоне десятых долей процента. Тем не менее, стоит признать, что пиво и сигареты действительно находятся в первой пятёрке самых популярных товаров в России.

О стабильном характере предпочтений россиян говорят и эксперты.

«В последние годы структура потребления жителей России существенно не меняется. Вряд ли кардинальные перемены могли произойти за год. Учитывая заказной характер исследования и ограниченный перечень позиций, по которым оно проходило, назвать его достоверным нельзя», — считает экономист, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков.

Некоторые эксперты уверены, что подобные исследования — всего лишь инструмент маркетинговой технологии. Так, маркетолог Дмитрий Назаркин полагает, что в эпоху смещения внимания общества именно на потребление подобные технологии более чем оправдывают себя.

«Вместе с тем, я вполне допускаю, что одними из самых популярных товаров в России в 2017-м году стали сигареты, пиво и растворимый кофе — продукты, как я бы их назвал, переживания трудностей», — полагает он.

По его словам, психологически слабо ориентированные на преодоление трудностей люди, с низким уровнем целеполагания и осознания своих возможностей, столкнувшись с теми или иными препятствиями или сложностями в жизни, склонны заглушать свою эмоциональную реакцию на них сигаретами, кофе или алкоголем.