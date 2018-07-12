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Британские банки ждут роста спроса на кредиты
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Британские банки ждут роста спроса на кредиты 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Британские банки ожидают, что спрос на потребительские кредиты поднимется в третьем квартале, показал опрос Банка Англии, что совпадает с признаками более широкого восстановления экономики после медленного начала 2018 года.
Банк Англии, призывающий банки избегать рисков при кредитовании домохозяйств, также сообщил, что кредиторы намерены в течение нескольких месяцев сохранить предложение ипотечного кредитования.
В течение прошлого года рынок жилья в Великобритании боролся за импульс, частично отражая сжатие потребительских доходов из-за растущей инфляции после голосования Brexit в 2016 году и слабого роста заработной платы.
Ранее в Королевском обществе аккредитованных оценщиков заявили, что цены на жилье в Великобритании остались на прежнем уровне в июне, и рынок, вероятно, останется вялым в ближайшие месяцы, несмотря на то, что на продажу выставлено больше объектов.
Кредиторы в исследовании Банка Англии заявили, что спрос на кредиты для малого бизнеса увеличился за последние три месяца, но они ожидали, что спрос на кредиты от крупных предприятий упадет в текущем квартале.
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