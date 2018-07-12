ЕК: Пониженный прогноз по ВВП Евросоюза отражает влияние «торговых войн»

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в четверг, по его словам, обсудит промежуточный летний экономический прогноз Еврокомиссии, опубликованный утром.

"У нас небольшой пересмотр в сторону понижения прогноза экономического роста по ЕС — теперь это 2,1% вместо 2,3%. И мы видим, что внешняя окружающая среда, в том числе растущая торговая напряженность, негативно отражается на доверии и, соответственно, на показателях экономического роста", — сказал он журналистам перед Еврогруппой.

Еврокомиссия понизила в своем летнем прогнозе оценку роста реального ВВП еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,3% в предыдущем, весеннем прогнозе. Аналогичное снижение произошло и по ЕС. Оценки 2019 года не изменились — рост на 2,0% по обоим регионам.