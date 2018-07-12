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Премьер Киргизии поручил организовать беспошлинный экспорт в ЕС
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Премьер Киргизии поручил организовать беспошлинный экспорт в ЕС 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил правительству в двухнедельный срок представить план по организации беспошлинного экспорта киргизских товаров в страны Евросоюза.
"Мы должны продвигать те товары, которые будут отличаться на европейском рынке среди остальных и будут интересны потенциальным покупателям. Нам необходимо вести системную работу в данном направлении", — заявил в четверг Абылгазиев на совещании по вопросам экспорта товаров в страны Европейского Союза в рамках полученного статуса Всеобщей системы преференций + (ВСП+). Такой статус открывает возможности для беспрепятственного экспорта отечественной продукции на рынки европейских стран, способствует повышению инвестиционной привлекательности страны за счет расширения преференциальных рынков сбыта и повышению имиджа страны, как соблюдающей требования международных конвенций в области защиты прав человека, охраны окружающей среды и труда. Премьер-министр подчеркнул, что Киргизия располагает достаточным потенциалом для экспорта в страны ЕС, в первую очередь сельскохозяйственных товаров, а также текстильных и войлочных изделий и др. При этом Абылгазиев отметил, что на сегодняшний день используется лишь малая часть всего преимущества обладателя статуса ВСП+, преференции используются в неполной мере. Такой статус предоставляет беспошлинный доступ для более 6 тыс. товарных позиций, отметил министр экономики Киргизии Олег Панкратов. Согласно статистике, в 2016 г. общий объем экспорта в страны ЕС составил $72,3 млн, не считая экспорта золота, из которых только 4,4% ($3,2 млн) было растаможено по льготный тарифной ставке в рамках преференций режима ВСП+. По информации Панкратова, основными проблемами для отечественных экспортеров остается наличие технических барьеров в получении подтверждающих документов, сложности с поиском партнеров в европейских странах и подтверждением соответствия отечественного товара требованиям по качеству ЕС, высокая конкуренция на рынке ЕС, а также высокие транспортные расходы, связанные с географическим расположением нашей страны.
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