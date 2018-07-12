Госдеп ополчился на «Северный поток-2»

Конфликт между Вашингтоном и Берлином вокруг газопровода «Северный поток-2» может выйти на новый уровень. Госдеп США выступил с заявлением, предупредив, что западные компании, участвующие в проекте строительства газопровода из России Германию , рискуют оказаться под санкциями. В американском внешнеполитическом ведомстве уверены: «Северный поток-2» «подорвёт общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», а Россия в случае его реализации получит «ещё один инструмент политического давления на европейские страны и в особенности на Украину ». Ранее президент Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что в Россию не должны поступать «доллары через трубу» из Европы, у которой «плохие границы».

Острая ситуация, сложившаяся вокруг «Северного потока-2», во многом обусловлена столкновением двух персональных позиций — президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель . Белый дом требует, чтобы Меркель отказалась от поддержки проекта (стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд), а та всячески противится нажиму и диктату, отстаивая право Старого света на независимую политику и принятие самостоятельных решений.

Берлин не откажется от газа из РФ

Германия остаётся крупнейшим покупателем российского газа. В 2017 году страна получила его на общую сумму в $10 млрд, объёмом 52,2 млрд куб. м. Берлин традиционно активно поддерживал проекты, связанные с транспортировкой газа от российского побережья по дну Балтийского моря. Две немецкие компании — Wintershall и Uniper — наряду с французской ENGIE, австрийской OMV и нидерландско-британской Royal Dutch Shell в апреле 2017 года подписали соглашение о финансировании 50% проекта «Северный поток — 2». Он предполагает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год и протяженностью 1,2 тысячи км. Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, его крупнейший акционер (51%) — российская компания «Газпром» . Разрешение на работы уже выдали власти Швеции Финляндии и Германии, от правительства Дании пока ответа нет.

Президент Трамп неоднократно пытался убедить Ангелу Меркель изменить подход к «Северному потоку-2». Так, на их встрече в Вашингтоне в апреле глава Белого дома пообещал, что в обмен на отказ от участия в проекте Соединённые Штаты начнут переговоры с Евросоюзом по поводу нового торгового соглашения. В ответ канцлер Германии лишь заметила, что ЕС готов предложить США «более тесное сотрудничество» в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе перестанет облагать ЕС пошлинами на сталь и алюминий.

Накануне встречи Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным , состоявшейся 18 мая в Сочи , с громким заявлением выступила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической политике Сандра Оудкирк . Она напомнила о законе «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанном Трампом 2 августа 2017 года и вступившем в силу 29 января 2018 года, а также — о подозрениях в причастности Москвы к вмешательству в президентские выборы в США. Всё это, по ее словам, дает Вашингтону право выступать против любых энергетических проектов с участием России, более того, вводить санкции в отношении компаний-инвесторов. Сандра Оудкирк предположила также, что «Северный поток-2» позволит России установить в Балтийском море разведывательное оборудование, направленное против стран НАТО

Фактор Украины

Против строительства газопровода, идущего в обход Украины, категорически выступает и Киев, оценивая экономические потери страны от запуска проекта в 3% ВВП ($3 млрд). Сейчас объём транзита российского газа через Украину составляет 94 млрд куб м. По подсчетам экспертов, после 2020 года эта цифра может упасть до 15 млрд куб м. Президент Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» «политической взяткой за лояльность к России в том, чтобы организовать мощную экономическую и энергетическую блокаду против Украины» и нанести ей огромный ущерб. Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что проект не осуществим без определения судьбы транзита российского газа через территорию Украины. Эту позицию Берлина, по её словам, канцлер Германии обозначила ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 9 апреля. Между тем «Газпром» неоднократно подтверждал готовность сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.