Шмаков: изменения в пенсионной системе должны носить комплексный характер

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию. Такое мнение в четверг высказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

"Если даже принимать закон о корректировке сроков выхода на пенсию, необходимо принимать в пакете, предложения у нас есть", — сказал глава ФНПР в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».

Он отметил, что одна из ключевых вещей — увеличение заработной платы работающих, что «будет автоматически приводить к увеличению доходов пенсионного фонда и увеличению пенсий». Кроме того, считает профсоюзный лидер, России нужна система страхования от безработицы, а пособия состоящим на учете в службах занятости должны быть значительно выше. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, максимальное — 4900 рублей в месяц.

С точки зрения Шмакова, система формирования пенсионных накоплений должна быть треухровневой, включая базовую, страховую и накопительную части. Однако, по его мнению, 6% страховых взносов, из которых сегодня формируется накопительная часть, замороженная в РФ в 2013 году, нужно окончательно передать в солидарную систему.

"Мы считаем, что данный закон, в той редакции, в которой он внесен сегодня в Государственную думу , принимать нельзя. Понятно, что он будет принят парламентом в первом чтении, но между первым и вторым чтением должно быть достаточно серьезное обсуждение и учет всех тех предложений, которые рождаются и в регионах, и в экспертном сообществе, и в профсоюзах", — сказал Шмаков.

"Он открывает только одну часть проблемы — это возраст выхода на пенсию, но не решает массу других проблем в социальном и пенсионном обеспечении", — резюмировал он.

О повышении пенсионного возраста в России

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин с нынешних 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года. Предусматривается длительный переходный период увеличения пенсионного возраста — с 2019 по 2028 год для мужчин и 2019 по 2034 год для женщин.