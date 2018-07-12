Орешкин настаивает на единых принципах дивидендной политики госкомпаний РФ

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил зафиксировать единый принцип дивидендной политики для госкомпаний, представляя проект плана по повышению доли инвестиций в российском ВВП с 21% до 25% к 2024 г.

Отдельный раздел плана, представленный Минэкономразвития, — это развитие конкуренции и повышение эффективности государственного сектора.

"Считаем необходимым продолжать работу по повышению эффективности компаний с государственным участием. Эта работа будет включать в себя корректировку систем ключевых показателей эффективности, пересмотр долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксацию единых принципов дивидендной политики", — заявил Орешкин.

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Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет Медведев назвал условия роста инвестиций до 25% ВВП [/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Правительство РФ с 2015 г. вводило выплаты дивидендов всеми госкомпаниями на уровне 50% прибыли по МФСО, но некоторые крупнейшие нефтегазовые компании снижают этот размер, мотивируя невыполнение требование правительства необходимостью инвестировать в развитие.

Тем не менее Минфин ежегодно требует выполнять эту норму и рассчитывает бюджет страны с учетом доходов по дивидендам от всех госкомпаний в размере 50% прибыли по МФСО.