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Орешкин настаивает на единых принципах дивидендной политики госкомпаний РФ
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Орешкин настаивает на единых принципах дивидендной политики госкомпаний РФ 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил зафиксировать единый принцип дивидендной политики для госкомпаний, представляя проект плана по повышению доли инвестиций в российском ВВП с 21% до 25% к 2024 г.
Отдельный раздел плана, представленный Минэкономразвития, — это развитие конкуренции и повышение эффективности государственного сектора.
"Считаем необходимым продолжать работу по повышению эффективности компаний с государственным участием. Эта работа будет включать в себя корректировку систем ключевых показателей эффективности, пересмотр долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксацию единых принципов дивидендной политики", — заявил Орешкин.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет Медведев назвал условия роста инвестиций до 25% ВВП  [/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Правительство РФ с 2015 г. вводило выплаты дивидендов всеми госкомпаниями на уровне 50% прибыли по МФСО, но некоторые крупнейшие нефтегазовые компании снижают этот размер, мотивируя невыполнение требование правительства необходимостью инвестировать в развитие.
Тем не менее Минфин ежегодно требует выполнять эту норму и рассчитывает бюджет страны с учетом доходов по дивидендам от всех госкомпаний в размере 50% прибыли по МФСО.
Дополнительно для снижения госдоли в экономике Орешкин предложил снизить долю государства за счет выхода Банка России из капитала санируемых банков, отказаться от использования унитарных предприятий, продолжить постепенную продажу государственных пакетов акций крупных предприятий и ускорить приватизацию.
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