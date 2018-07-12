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Цены на овощи снизились в Подмосковье
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Цены на овощи снизились в Подмосковье 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье началось сезонное снижение цен на плодовоовощную продукцию, это связано с разгаром сезона, когда предложение на рынке возрастает, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«По данным мониторинга, проведенного муниципальными образованиями, текущие цены значительно ниже относительно цен на начало лета. Ожидаемо больше всего подешевели овощи: огурцы — на 41,30% (минимальная цена — 58 рублей за килограмм), свежие томаты (минимальная цена — 94 рубля за килограмм) — на 28,95%, перец сладкий на 18,72% (минимальная цена — 126 рублей за килограмм)», — прокомментировал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Морковь подешевела на 17,08% (минимальная цена — 38 рублей за килограмм), капуста — на 4,23% (минимальная цена — 27 рублей за килограмм), лук репчатый — на 5,87% (минимальная цена — 25 рублей за килограмм), картофель — на 5,42% (минимальная цена — 29 рублей за килограмм), виноград свежий — на 7,65% (минимальная цена — 147 рублей за килограмм), апельсины — на 4,56% (минимальная цена — 60 рублей за килограмм) и яблоки — на 1,17% (минимальная цена — 81 рубль за килограмм).
При этом, самые дешевые овощи можно найти на полках магазинов торговых сетей и подмосковных рынках.
«Эта неделя стала первой, но мы можем смело прогнозировать, что цена на овощи и фрукты в регионе продолжит снижаться, так что жителям Подмосковья в ближайшее время будут доступны свежие и качественные местные овощи, и фрукты по доступной цене», — сказал Посаженников.
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