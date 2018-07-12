Предложенные Трампом новые пошлины ударят по американцам

Новые пошлины, предложенные Трампом, ударят по американским потребителям

В скором времени американцам придется платить больше за товары, об импорте которых из Китая они не знали. Это потенциальные последствия от новых импортных тарифов, вводимых в сентябре администрацией Дональда Трампа на продукцию из КНР, говорится в статье Associated Press

Это означает новый этап в торговой войне между США и Китаем. До этого времени администрация намеренно избегала введения тарифов на потребительские товары, чтобы избавить американских потребителей от прямых экономических последствий.

Однако во вторник администрация издала список, содержащих 6000 наименований общей стоимостью 200 млрд долларов, в котором 10% от вводимых тарифов будут относиться к потребительским товарам, начиная от бейсбольных перчаток до морепродуктов, вакуумных пылесосов, туалетной бумаги и охранной сигнализации.

В конце следующего месяца в администрации пройдет слушание в отношении предложенного списка. Трамп грозится тарифами в качестве ответных мер по отношению к Китаю, пошлины которого ударили по американским товарам на сумму 34 млрд долларов (данные пошлины были введены в обмен на новые тарифы, которые США применили к Китаю).

Если Китай вернется к первоначальной политике, администрация Трампа может отказаться от ввода новых тарифных планов. Однако экономисты считают, что Пекин не пойдет на этот шаг.

"Потребители почувствуют это и возможно, уже на Рождество", — прокомментировала профессор экономики Сиракузского университета Мэри Ловел, студенты которой изучают торговлю.

Ранее администрация наложила 25%-ые тарифы на импорт из Китая в размер 34 млрд долларов, из которых потребительские товары составили около 1%.

Тем не менее во вторник в список были включены продукты и сельскохозяйственные товары, ручная кладь, шляпы и фурнитура — группа товаров, занимающая почти четверть из 200 млрд долларов, следует из данных исследовательской компании Panjiva.

Другие товары, которые также попадают под тарифы: оконные кондиционеры, рождественские гирлянды, автомобильные запчасти, холодильники и приблизительно на 350 млн долларов замороженное филе тилапии, сообщает также Panjiva. Отмечается, что 83% импорта замороженного филе тилапии в Соединенные Штаты поступает из Китая.

Тарифы могут также повлиять и на сторонников "Сделаем Америку снова великой" (MAGA, Make America Great Again) — лозунга предвыборной кампании Трампа.

Дэвид Лассофф, менеджер калифорнийской компании Incredible Gifts, запасается кепками MAGA, так как импорт может коснуться и их. Incredible Gifts закупает кепки из Китая и декорирует их в США.

Лассофф рассказал, что они пытались приобрести кепки, изготовленные американскими предпринимателями, но потребители не склонны платить больше за это. Incredible Gifts продают кепки за 16,99 долларов на Amazon.com ; со слов Лассоффа, если они будут отшивать кепки в Соединенных Штатах, их стоимость увеличится в два раза. Если под тарифы попадут кепки, изготовленные в Китае, им придется рассматривать другую бюджетную страну для пошива, например Вьетнам , сказал он.

Лассофф надеется, что крупные компании, которые реализуют кепки, такие как Walmart и Amazon, пролоббируют отказ от ввода тарифов.

До сих пор многие американцы наслаждаются солидной экономией и не ощущают последствий борьбы Трампа. Не заметили они также и политических последствий, хотя некоторые сенаторы-республиканцы подвергли критике администрацию за принятие тарифов.

"Потребители чувствуют себя хорошо, но, когда они заметят рост цен, может начаться ответная реакция", — заметил Род Сайдс, представитель Deloitte, лидера розничной торговли в США.

"Потребители еще не успели оценить последствия вводимых тарифов и какой рост цен их ожидает", — сказал он.

Экономисты пытаются предвидеть исход войны между двумя сильнейшими экономиками. Никаких переговоров на высоком уровне не проводилось и не запланировано.

Трамп "не дает людям никаких представлений о ситуации через переговоры", заметил Род Хантер, адвокат по торговым делам из Baker McKenzie, а также бывший чиновник по торговле из администрации Джорджа Буша-младшего

"Вы должны позволить своему оппоненту найти наилучший путь, способный привести к результату, какой вы хотите", — отметил он.

Большинство экономисты подчеркивают, что прямое влияние на экономику США, вероятно, будет небольшим. Грек Дако, экономист из Oxford Economics, подсчитал, что 250 млрд долларов в тарифах, которые Трамп применит или пригрозил применить в отношении Китая, могут сократить рост ВВП на 0,3 п.п. только в следующем году.

Тем не менее, непрямые эффекты будут большими, сказал он. Руководители корпораций могут повременить с инвестиционными проектами. Фондовые рынки могут приостановить деятельность, тем самым снизив способность американцев к расходам.

Тарифная борьба "это большой риск для экономики, не в последнюю очередь из-за того, что мы находимся только на ранних этапах эскалации конфликта", подчеркнул Дако.

CEO Levi Strauss & Co. Чарльз Виктор Берг признался аналитикам на конференции во вторник, что он обеспокоен тем, как торговая война может повлиять на мировую экономику.

"Тарифы в конце дня превратятся в налоги, и компаниям придется решить, как они собираются платить за них, что выльется в высокие цены и тем самым замедлит экономику", — прокомментировал Берг.

Стивен Холм, представитель Home Depot, заявил, что некоторые товары из списка, — такие как пиломатериалы и ковры — не повлияли на его компанию, поскольку большинство из них он получает из США и Канады . Но с другими товарами, такими как ручные инструменты, лампы или вентиляторы, могут быть затруднения.

"Подождем и посмотри", — добавил он.