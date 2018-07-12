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Нацбанк Украины повысил учетную ставку
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Нацбанк Украины повышает учетную ставку с 17% до 17,5% годовых 

Прайм 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Правление Нацбанка Украины решило повысить учетную ставку с 17% до 17,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых", — говорится в сообщении.
Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.
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