Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Нацбанк Украины повышает учетную ставку с 17% до 17,5% годовых

Правление Нацбанка Украины решило повысить учетную ставку с 17% до 17,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых", — говорится в сообщении.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.