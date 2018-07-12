Ещё
Цены на золото падают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на золото падают 

News.ru 5 часов назад
Котировки золота подверглись новой волне распродаж, которая была спровоцирована повсеместным укреплением доллара. Драгметалл был вынужден вернуться под отметку 1250, хотя сумел отстоять поддержку в районе 1240 и удержался над недавними минимумами.
Доллар пользуется спросом в условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Игроки оценивают позиции американской валюты как более устойчивые на случай дальнейшего разжигания торговой войны и, как следствие, замедления мировой экономики. На этом фоне золото меркнет, несмотря на свой статус защитного актива, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Более того, ссылаясь на потенциальный разгон инфляции из-за обмена импортными пошлинами, участники рынка закладывают в цену перспективы более агрессивного ужесточения политики ФРС для борьбы с ростом потребительских цен. Это дополнительный фактор, повышающий привлекательность доллара, который пока выигрывает от торгового протекционизма Дональда Трампа.
Жёлтый металл пытается восстановиться, пользуясь стабилизацией доллара на достигнутых уровнях. Однако пока техническая картина говорит о том, что металл по-прежнему уязвим и готов возобновить движение на юг при новой всплеске покупок американской валюты. Ближайшее сопротивление проходит в области 1245, а поддержка — на отметке 1240. Её утрата вернёт металл к минимумам, достигнутым 3 июля.
News.ru: последние новости
Россияне выбрали пиво и сигареты Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве Трамп поговорил с Меркель о «Северном потоке–2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС111
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
Superjet-100 сел без стойки шасси
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение