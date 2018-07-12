Цены на золото падают

Котировки золота подверглись новой волне распродаж, которая была спровоцирована повсеместным укреплением доллара. Драгметалл был вынужден вернуться под отметку 1250, хотя сумел отстоять поддержку в районе 1240 и удержался над недавними минимумами.

Доллар пользуется спросом в условиях эскалации торгового конфликта между США Китаем . Игроки оценивают позиции американской валюты как более устойчивые на случай дальнейшего разжигания торговой войны и, как следствие, замедления мировой экономики. На этом фоне золото меркнет, несмотря на свой статус защитного актива, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Более того, ссылаясь на потенциальный разгон инфляции из-за обмена импортными пошлинами, участники рынка закладывают в цену перспективы более агрессивного ужесточения политики ФРС для борьбы с ростом потребительских цен. Это дополнительный фактор, повышающий привлекательность доллара, который пока выигрывает от торгового протекционизма Дональда Трампа

Жёлтый металл пытается восстановиться, пользуясь стабилизацией доллара на достигнутых уровнях. Однако пока техническая картина говорит о том, что металл по-прежнему уязвим и готов возобновить движение на юг при новой всплеске покупок американской валюты. Ближайшее сопротивление проходит в области 1245, а поддержка — на отметке 1240. Её утрата вернёт металл к минимумам, достигнутым 3 июля.