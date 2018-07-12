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ЕК понизила прогноз роста экономики Германии на 0,4 п.п. на текущий год — до 1,9%
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ЕК понизила прогноз роста экономики Германии на 0,4 п.п. на текущий год — до 1,9% 

Прайм 5 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз роста реального ВВП Германии, ведущей экономики Евросоюза, до 1,9% в 2018 и 2019 годах, говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе ЕК.
"Реальный ВВП, как ожидается, вырастет на 1,9% в 2018 и 2019 годах, это означает пересмотр (оценки — ред.) в сторону понижения по сравнению с весной (весенним экономическим прогнозом — ред.)", — говорится в документе.
Весной ЕК прогнозировала рост ВВП страны на 2,3% в текущем и на 2,1% в следующем годах.
ЕК напоминает, что рост ВВП Германии замедлился с 0,6% в конце 2017 года до 0,3% в первом квартале нынешнего года. Чистый экспорт негативно отразился на росте ВВП ввиду падения и импорта, и экспорта, говорится в прогнозе.
Неопределенность относительно глобальной торговой политики может еще сильнее в будущем повлиять на очень открытую экономику Германии, констатирует ЕК.
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