ЕК понизила прогноз роста экономики Германии на 0,4 п.п. на текущий год — до 1,9%

БРЮССЕЛЬ , 12 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз роста реального ВВП Германии , ведущей экономики Евросоюза , до 1,9% в 2018 и 2019 годах, говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе ЕК.

"Реальный ВВП, как ожидается, вырастет на 1,9% в 2018 и 2019 годах, это означает пересмотр (оценки — ред.) в сторону понижения по сравнению с весной (весенним экономическим прогнозом — ред.)", — говорится в документе.

Весной ЕК прогнозировала рост ВВП страны на 2,3% в текущем и на 2,1% в следующем годах.

ЕК напоминает, что рост ВВП Германии замедлился с 0,6% в конце 2017 года до 0,3% в первом квартале нынешнего года. Чистый экспорт негативно отразился на росте ВВП ввиду падения и импорта, и экспорта, говорится в прогнозе.

Неопределенность относительно глобальной торговой политики может еще сильнее в будущем повлиять на очень открытую экономику Германии, констатирует ЕК.