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Капуста в Ростовской области подешевела до 28 рублей
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Капуста в Ростовской области подешевела до 28 рублей 

Деловое сообщество 5 часов назад
Ростовстат выпустил свежие результаты своего регулярного мониторинга цен на продуктовые товары. В частности, по некоторым позициям отмечено снижение. Например, теперь капусту в Ростовской области можно купить на 8,4% дешевле — всего за 28 рублей. Помимо этого почти на 4% снизилась и стоимость картофеля — теперь за килограмм в среднем нужно отдать 31 рубль.
Однако по некоторым позициям зафиксировано повышение цен. К примеру, стоимость килограмма моркови теперь в Ростовской области повысилась на 5,7% и составляет 46 рублей. Также на 2,2% выросла цена на куриное мясо — до 112 рублей. Увеличилась и стоимость сахарного песка — на 1,4%, килограмм обойдется в 38 рублей.
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