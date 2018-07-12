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В Саратове депутаты рассмотрят вопрос о повышении цен на проезд в горэлектр
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В Саратове депутаты рассмотрят вопрос о повышении цен на проезд в горэлектр 

АиФ 5 часов назад
В Саратове депутаты рассмотрят вопрос о повышении цен на проезд в горэлектротранспорте, тариф повысится с 17 до 23 рубля, планируется, что действовать с 1 августа.
Пресс-служба городской мэрии и Думы пока не комментируют данную тему.
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