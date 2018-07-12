НИИ Минфина: 80% пенсионеров и так работают после достижения пенсионного возраста

Владимир Назаров. После повышения пенсионного возраста в России не возникнет проблем с трудоустройством, так как 80% пенсионеров и так работают после достижения пенсионного возраста, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Pochemu-u-starshego-pokoleniya-ne-vozniknet-problem-s-trudoustroistvom—2018-07-12/) RNS директор Научно-исследовательского института Минфина

По его словам, часть оставшихся 20% пенсионеров в любом случае не останется без работы в связи с дефицитом рабочей силы в России.

«Речь идет о тех 20%, которые в момент достижения пенсионного возраста принимают решение больше не работать. Часть из них просто сможет остаться на своих прежних рабочих местах, потому что у нас очень маленькая «скамейка запасных»: на рынок труда выходит малочисленное поколение 90-ых, и уходит большое послевоенное поколение. У нас большой дефицит рабочей силы, и со стороны молодежи подпирать старшие поколения некому. То есть из-за дефицита трудовых ресурсов часть этих людей сможет найти работу», — сказал Назаров.

Он пояснил, что проблемы трудоустройства оставшейся части 20% пенсионеров, которые не найдут работу, смогут решить региональные власти, которые располагают данными о реальной безработице в регионах.

«В некоторых регионах безработица формально высокая, но в реальности люди просто заняты в теневом секторе. Региональные власти, имея информацию о скрытой занятости и реальной безработице, могут определить, где сейчас есть проблемы, и каким образом их лучше решать. Поэтому, скорее всего, именно региональные власти должны продумывать дизайны этих программ: где-то надо стимулировать малый бизнес, где-то надо стимулировать переезд в более экономически развитые регионы, где-то могут быть введены программы общественных работ», — пояснил Назаров.

Он добавил, что это точечная проблема, которая не охватит все население во всех регионах, и решить ее можно на локальном уровне.

Назаров также согласился с прогнозом правительства, согласно которому пенсии после повышения пенсионного возраста будут расти в среднем на 1 тыс. руб. в месяц каждый год.

Текущая версия законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию предлагает закрепить пенсионный возраст на уровне 65 лет и 63 года для мужчин и женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года. Пенсионный возраст планируется повышать плавно, для мужчин предусмотрен переходный период с 2019 по 2028 год, для женщин — с 2019 по 2034 год.