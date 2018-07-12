Принято решение по прогрессивному подоходному налогу

Голикова: прогрессивного подоходного налога пока не будет

«Споров среди экспертов и в правительстве на эту тему было много. Но в конечном итоге приняли решение прогрессивную шкалу не вводить. Сегодня подоходный налог — это устойчивый источник дохода для регионов», — сказала Голикова.

Она напомнила о предложении, которое обсуждалось: с минимальной зарплаты (МРОТ) налог совсем не брать, а для богатых, наоборот, поднять. «Посчитали и поняли, что от такого маневра будет скорее минус, чем плюс», — добавила вице-премьер.