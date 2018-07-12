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Принято решение по прогрессивному подоходному налогу
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Голикова: прогрессивного подоходного налога пока не будет 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: ТАСС
Власти приняли решение не вводить прогрессивную шкалу на подоходный налог, заявила в интервью «Комсомольской правде» вице-премьер кабмина Татьяна Голикова.
«Споров среди экспертов и в правительстве на эту тему было много. Но в конечном итоге приняли решение прогрессивную шкалу не вводить. Сегодня подоходный налог — это устойчивый источник дохода для регионов», — сказала Голикова.
Она напомнила о предложении, которое обсуждалось: с минимальной зарплаты (МРОТ) налог совсем не брать, а для богатых, наоборот, поднять. «Посчитали и поняли, что от такого маневра будет скорее минус, чем плюс», — добавила вице-премьер.
«Взвесив все за и против, правительство приняло решение, что пока этого делать не надо», — добавила Голикова.
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