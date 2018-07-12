Французское правительство приложит усилия по превращению Парижа в финансовый центр Европы

Париж, 12 июля / Синьхуа / — Французское правительство окажет всемерную поддержку развитию финансового сектора своей страны и намерено превратить Париж в важнейший финансовый центр Европы. Об этом в среду заявил здесь министр экономики и финансов республики Брюно ле Мэр.

Выступая на состоявшемся в Париже форуме по международным финансам, министр сообщил, что правительство Франции и муниципалитет столицы уже разработали эффективные меры по привлечению покидающих Великобританию финансовых структур и персонала. «В будущем Париж станет финансовым центром Европы», — заверил он.

После принятия Великобританией решения о выходе из Евросоюза ряд финансовых структур, желающих остаться на европейском едином рынке, решил покинуть Лондон. В борьбе за эти институты и их специалистов конкурируют Франция и Германия

В связи с тем, что штаб-квартира Европейской банковской ассоциации /ЕВА/, являющейся надзорным органом ЕС, также переедет из Лондона в Париж, Брюно ле Мэр отметил, что это сделает Париж «важным европейским центром финансового надзора».

По его словам, восстановление экономики, стабильное снижение финансового дефицита, а также поступательный рост привлекательности для иностранных инвестиций создали благоприятные условия для развития финансового сектора Франции. —0—