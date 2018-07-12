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Пенсионную реформу дополнят уголовкой
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Пенсионную реформу дополнят уголовкой 

Рамблер 5 часов назад
Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что власти могут защитить «возрастных» сотрудников от увольнений, введя уголовную ответственность для работодателей за дискриминацию. Об этом сообщает RNS.
Чиновник напомнил, что в СССР существовала уголовная ответственность за увольнение сотрудника «по субъективным причинам».
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Вуколов пообещал, что в рамках повышения пенсионного возраста будет разработан комплекс мер, усиливающих ответственность за дискриминацию.
Глава Роструда также заверил, что ведомство будет отслеживать судьбы «возрастных» сотрудников с 2019 года, когда будет запущена пенсионная реформа.
Ранее Вуколов назвал работников старшего возраста подарком для предпринимателей и серьезным ресурсом для развития экономики.
В июне правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.
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