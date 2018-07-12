Пенсионную реформу дополнят уголовкой 

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что власти могут защитить «возрастных» сотрудников от увольнений, введя уголовную ответственность для работодателей за дискриминацию. Об этом сообщает RNS.
Чиновник напомнил, что в СССР существовала уголовная ответственность за увольнение сотрудника «по субъективным причинам».
Вуколов пообещал, что в рамках повышения пенсионного возраста будет разработан комплекс мер, усиливающих ответственность за дискриминацию.
Глава Роструда также заверил, что ведомство будет отслеживать судьбы «возрастных» сотрудников с 2019 года, когда будет запущена пенсионная реформа.
Ранее Вуколов назвал работников старшего возраста подарком для предпринимателей и серьезным ресурсом для развития экономики.
В июне правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.