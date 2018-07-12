Кремль ответил Трампу на критику «Северного потока-2»

Песков связал критику Трампом «Северного потока — 2» с продвижением невыгодного Европе СПГ

В Кремле связывают критику проекта "Северный поток — 2" со стороны президента США Дональда Трампа с желанием США продвинуть невыгодный Европе сжиженный природный газ. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , комментируя слова Трампа.

"Что касается попыток организации различных атак на этот коммерческий проект ["Северный поток — 2"], то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции, — подчеркнул представитель Кремля. — Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться".

Песков констатировал, что с точки зрения себестоимости и конечной стоимости у трубного газа "очень мало альтернативных источников".

Представитель Кремля также заметил, что ничего нового в словах американского лидера нет, "просто заявление сделано в более концентрированном и, что называется, нажимном виде".

Зависимость Германии

Песков отметил, что "Северный поток — 2" не сделает Германию зависимой от России , а напротив — станет залогом стабильности.

"Что касается зависимости Германии как крупного покупателя нашего газа — мы не можем согласиться с этим тезисом, потому что подобные поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости, — отметил Песков. — Это является, кстати говоря, залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях".

Президент США заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать денежные средства от продажи газа посредством газопровода в Европу, и напомнил, что Германия тратит на оборону "только 1% своего ВВП", в то время как США — почти 3,6%.

Источник поставок газа

В Кремле считают, что при выборе источника поставок газа покупателям в Европе стоит исходить из соображений его выгоды, добавил Песков.

"Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции и что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решение о предпочтительности того или иного источника [поставок газа]", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" являются чисто коммерческими проектами, которые "соответствуют интересам как поставщика энергоресурсов — природного газа, — так и покупателя этого природного газа в Западной Европе". Песков напомнил, что на протяжении десятилетий Россия подтверждает, что является надежным гарантом энергобезопасности Европы, "ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большую надежность и стабильность, как поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого, поступательного развития экономики Европейского континента".