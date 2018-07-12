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Кремль ответил Трампу на критику «Северного потока-2»
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Песков связал критику Трампом «Северного потока — 2» с продвижением невыгодного Европе СПГ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
В Кремле связывают критику проекта "Северный поток — 2" со стороны президента США Дональда Трампа с желанием США продвинуть невыгодный Европе сжиженный природный газ. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа.
"Что касается попыток организации различных атак на этот коммерческий проект ["Северный поток — 2"], то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции, — подчеркнул представитель Кремля. — Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться".
Песков констатировал, что с точки зрения себестоимости и конечной стоимости у трубного газа "очень мало альтернативных источников".
Представитель Кремля также заметил, что ничего нового в словах американского лидера нет, "просто заявление сделано в более концентрированном и, что называется, нажимном виде".

Зависимость Германии

Песков отметил, что "Северный поток — 2" не сделает Германию зависимой от России, а напротив — станет залогом стабильности.
"Что касается зависимости Германии как крупного покупателя нашего газа — мы не можем согласиться с этим тезисом, потому что подобные поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости, — отметил Песков. — Это является, кстати говоря, залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях".
Президент США заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать денежные средства от продажи газа посредством газопровода в Европу, и напомнил, что Германия тратит на оборону "только 1% своего ВВП", в то время как США — почти 3,6%.

Источник поставок газа

В Кремле считают, что при выборе источника поставок газа покупателям в Европе стоит исходить из соображений его выгоды, добавил Песков.
"Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции и что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решение о предпочтительности того или иного источника [поставок газа]", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" являются чисто коммерческими проектами, которые "соответствуют интересам как поставщика энергоресурсов — природного газа, — так и покупателя этого природного газа в Западной Европе". Песков напомнил, что на протяжении десятилетий Россия подтверждает, что является надежным гарантом энергобезопасности Европы, "ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большую надежность и стабильность, как поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого, поступательного развития экономики Европейского континента".
Трамп с момента своего приезда во вторник в Брюссель на саммит НАТО уже несколько раз выступал с критикой в адрес тех членов Альянса, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток — 2". Так, выступая перед журналистами, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее "заложником" России. "Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией, — указал он. — Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода".
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