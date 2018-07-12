Пару EUR/USD и золото ждет волатильная торговая сессия 

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара; в центре внимания — данные по потребительской инфляции в США. В первой половине дня вчера на фоне роста доходности казначейских облигаций США цены на золото падали, приблизившись к нижней границе диапазона $1 250-1 255 за унцию. Введение на прошлой неделе Вашингтоном и Пекином взаимных торговых пошлин определяет настрой инвесторов на глобальных рынках и вынуждает их скорректировать свои позиции, причем наиболее привлекательными в сложившихся условиях представляются американские активы благодаря хорошему экономическому положению страны и высокому темпу роста. Во вторник Белый дом заявил, что готов через два месяца ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд Вследствие этого, а также позитивных данных по инфляции, указывающих на высокую вероятность еще двух повышений ставки ФРС до конца года, евро сразу после начала торгов в Нью-Йорке резко сдал позиции относительно доллара, ослабев с $1,175 до $1,166. Это, в свою очередь, оказало давление на золото, которое подешевело до $1 240-1 245 за унцию. Мы обращаем внимание на то, что рост цен производителей в США вчера превысил ожидания. Не исключено, что этот фактор окажет золоту поддержку, т. к. оно традиционно воспринимается как инструмент хеджирования от ускорения инфляции.
Сегодня, в 14:30 мск, инвесторы будут ждать публикации протокола последнего заседания ЕЦБ, общий тон которого был весьма мягок и заставил инвесторов пересмотреть ожидания в части повышения ставки ЕЦБ, сдвинув их на более поздний срок в 2019 году (вероятнее всего, ставка будет повышена в сентябре). Кроме того, сегодня выйдут данные по промышленному производству в еврозоне за май, которые, предположительно, будут хорошими и поддержат евро. В 15:30 мск внимание инвесторов будет приковано к ИПЦ США (ожидается, что его динамика будет достаточно активной). Приятной неожиданностью может стать дальнейшее укрепление доллара после выхода данных по инфляции. Поскольку с точки зрения свежей макростатистики день сегодня насыщенный, мы полагаем, что пару EUR/USD и золото ждет волатильная торговая сессия: во второй половине дня цена на желтый металл может подняться до $1 250 за унцию на фоне спроса на инструменты хеджирования против ускоряющейся инфляции.