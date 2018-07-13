В Минэнерго назвали причины резкого подорожания топлива 

Скачок цен на бензин произошел по двум причинам: первая — это отвязка рубля от нефти, а вторая — внеплановое повышение акцизов, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Именно эти два фактора стали основным катализатором роста стоимости топлива внутри страны, подчеркнул Новак в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.
Он напомнил, что правительству удалось остановить дальнейшее увеличение цен на бензин и дизтопливо за счет «заморозки» стоимости на уровне 30 мая. В Минэкономразвития России, в свою очередь, обратили снимание на то, что темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1 процента с 5,6 процента в мае.
Согласно данным Росстата, со 2 по 8 июля 2018 года потребительские цены на бензин в стране не изменились. Изменений не наблюдалось и в предыдущие две недели. Цена на АИ-95 стабильно держится на уровне 44,67 за литр, АИ-92 уменьшилась на 3 копейки и составила 41,61 рубля, литр бензина марки АИ-98 подорожал на 1 копейку — до 49,88 рубля. Литр дизеля обходится россиянам в 44,46 рубля. В девяти центрах субъектов Российской Федерации бензин подорожал. Наибольший рост цен был зафиксирован в Назрани — на 1,9%. Еще в 19 субъектах топливо подешевело.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин продолжали оставаться стабильными. В столице АИ-92 стоит от 40,80 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля. Петербуржцы платят за АИ-92 от 40,70 до 42,79 рубля, а за АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.