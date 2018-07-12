Ещё
Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на данный момент, в рамках налогового маневра, прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка.
"Мы рассчитываем, что в финальной версии его будет достаточно, чтобы избежать резких скачков цены", — сказал Сорокин.
Он также отметил, что Минэнерго ожидает рост цен на бензин в текущем году в пределах инфляции.
Ранее сообщалось, что в правительство было направлено предложение ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС.
Газета.Ru: последние новости
Глава Минэнерго США ответил на вопрос о санкциях против "Северного потока - 2" Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве Песков прокомментировал заявления Трампа о "Северном потоке - 2"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС108
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
Superjet-100 сел без стойки шасси
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение