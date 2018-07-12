Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на данный момент, в рамках налогового маневра, прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка.

"Мы рассчитываем, что в финальной версии его будет достаточно, чтобы избежать резких скачков цены", — сказал Сорокин.

Он также отметил, что Минэнерго ожидает рост цен на бензин в текущем году в пределах инфляции.

Ранее сообщалось, что в правительство было направлено предложение ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС.