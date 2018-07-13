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Трамп предупредил «непослушную» Мэй
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Трамп предупредил Мэй о последствиях от «мягкого» Brexit 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Matt Dunham / Pool
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что мягкий вариант выхода страны из ЕС "убьет" будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, сообщает газета Sun.
В четверг был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой".
"Если они (власти Британии — ред.) пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение (между нами — ред.)", — заявил Трамп в интервью изданию.
Трамп в четверг прибыл с официальным визитом в Великобританию.
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