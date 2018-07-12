Стало известно, когда Минфин представит закон об индивидуальном пенсионном капитале

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет вынесен на общественное обсуждение через месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы через месяц разместим законопроект на общественное обсуждение. Мы должны его доработать", — сказал Моисеев.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецовзаявил, что ЦБ рассчитывает на то, что новое правительство утвердит концепцию индивидуального пенсионного капитала в России

Он отметил, что новая система индивидуального пенсионного капитала предполагает три варианта пенсионных выплат.