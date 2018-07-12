Сенаторы поддержали эксперимент с введением НДД для нефтянки 

Эксперимент в нефтяной отрасли по введению налога на добавленный доход (НДД) позволит нефтедобывающим предприятиям повысить рентабельность и добычу углеводородов на 100 млн тонн. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении, был рекомендован Комитетом Совета Федерации по экономической политике к принятию палатой регионов.
По словам сенатора Юрия Важенина, эксперимент по введению НДД продлится 5 лет и будет касаться 5 процентов месторождений в России. Закон предполагает снижение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вдвое, одновременно введя НДД. В отличие от НДПИ эта пошлина будет взиматься не с объёмов добываемой нефти, а с дохода от её продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.
Ранее «Парламентская газета» писала, что повсеместное введение НДД позволит бюджетам федерального и регионального уровней дополнительно получить 1 триллион рублей до 2035 года. При этом добыча углеводородов за тот же срок вырастит на 100 млн тонн.
На первоначальном этапе налог на дополнительный доход планируется распространить на четыре группы месторождений, расположенных на территориях Республики Саха (Якутия) , Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми.