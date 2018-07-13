Нефтяные компании заплатят налог на дополнительный доход

России введут налог на дополнительный доход (НДД) при добыче нефти. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации в пятницу.

Налоговая ставка устанавливается в размере 50 процентов.

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«Вместе с тем к участкам недр, включающим в себя полностью или частично новые морские месторождения, новый налог применять не будут», — сказал зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба , представляя закон на пленарном заседании палаты.

Он отметил, что дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке недр признаются расчётные доходы от добычи сырья, уменьшенные на совокупную величину фактических и расчётных расходов по добыче на конкретном участке недр.