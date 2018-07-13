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Нефтяные компании заплатят налог на дополнительный доход
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Нефтяные компании заплатят налог на дополнительный доход 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
В России введут налог на дополнительный доход (НДД) при добыче нефти. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации в пятницу.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законом предлагается ввести налог на дополнительный доход компаний от нефтяной области. Предполагается, что НДД коснётся четырёх групп недр, расположенных в Якутии, Иркутской области, Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Ямало-Ненецком округе, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми.
Налоговая ставка устанавливается в размере 50 процентов.
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«Вместе с тем к участкам недр, включающим в себя полностью или частично новые морские месторождения, новый налог применять не будут», — сказал зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, представляя закон на пленарном заседании палаты.
Он отметил, что дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке недр признаются расчётные доходы от добычи сырья, уменьшенные на совокупную величину фактических и расчётных расходов по добыче на конкретном участке недр.
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