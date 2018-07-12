Минэнерго: цены на бензин в РФ вырастут в пределах инфляции в 2018 году

"Те меры, которые сейчас приняты — это и поставки дополнительных объемов на биржу, снижение оптовых цен, ответственность компаний, которые к этому вопросу ответственно подходят и снижение акцизов — они должны помочь удержать цены в пределах инфляции, около инфляционных темпов", — сказал он.

Сорокин заметил, что сейчас цены на бензин держатся на уровне мая. «Мы ожидаем, что в обозримом будущем они будут оставаться стабильными», — добавил Сорокин.

По его словам, этого удалось добиться за счет дополнительных поставок бензина и дизеля на биржу, договоренности с нефтяными компаниями и снижению акцизов.

Минэнерго считает, что в 2019 году избежать резких скачков цен позволит механизм отрицательного акциза, который разрабатывается в рамках налогового маневра. Он должен будет компенсировать разницу между внутренней и ценой и ценой на мировом рынке. "Мы рассчитываем, что в финальной версии его будет достаточно, чтобы избежать резких скачков цены", — сказал Сорокин.

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры — снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пригрозило повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Бензин и цены

Первые сообщении об остановке роста цен на бензин после его подорожания весной появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация заявила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта.

Инфляционные ожидания в РФ, тем не менее, подскочили в июне до максимума с осени прошлого года — во многом именно из-за поразивших автовладельцев цен на топливо, следует из данных Центробанка

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 года выросли на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за л соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 рубля (+2,27 рубля к апрелю) за л, а цены на дизельное топливо — 43,71 рубля (+2,18 рубля) за л.

В поселке Карабаш Татарстана в четверг проходит «Нефтяной саммит республики Татарстан — 2018» с участием руководителей нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих компаний республики, представителей министерств и ведомств региона, а также научных институтов, занимающихся исследованиями в области добычи и переработки нефти.