WTTC назвал туристический рынок России 16-м по объему в мире

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) назвал российский туристический рынок 16-м по объему в мире.

Россия является 16-м туристическим рынком в мире, на Москву приходится более четверти всей туристической выручки страны», — заявила глава WTTC Глория Гевара.

Организация оценила совокупную занятость россиян в туриндустрии в 3,3 млн человек, или 4,5% от общего числа трудоустроенных граждан РФ. По прогнозам WTTC, количество занятых в этой сфере вырастет до 3,8 млн человек к 2028 году.

Вместе с тем WTTC оценил совокупный рынок туризма в России в 4,8% от ВВП страны, объем рынка составляет 4,435 млрд руб. ($76 млрд). В 2017 году, по оценке организации, рост туристического рынка РФ составил 3,2%, в то время как экономика России выросла на 2,2%.