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Промпроизводство в еврозоне в мае выросло сильнее прогноза
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Промпроизводство в еврозоне в мае выросло сильнее прогноза 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Промышленное производство в 19 странах еврозоны в мае выросло сильнее прогноза, показали данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA/FELIPE TRUEBA
Объем промпроизводства в еврозоне в мае увеличился на 1,3% по сравнению с апрелем. Рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,4%. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 1,2% в помесячном выражении и на 2,1% — в годовом. Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в еврозоне снизилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении составил 1,7%.
Источник: Eurostat
Объем промпроизводства в 28 странах ЕС в мае увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% в годовом выражении. Среди стран ЕС, данные по которым доступны, максимальный рост промпроизводства по сравнению с апрелем зафиксирован в Литве (+11,6%), Швеции (+3,4%) и Ирландии (+3,2%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Дании (-2,8%) и Португалии (-2%). В годовом выражении наиболее значительный рост промпроизводства среди стран ЕС наблюдался в Польше (+7,8%), Ирландии (+7,3%) и Словении (+5,9%). Наибольшее снижение зафиксировано на Мальте (-6,3%), в Дании (-3,3%) и Португалии (-2,6%).
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