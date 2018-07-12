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В Северной Осетии поддержали проект пенсионной реформы, но предлагают уменьшить возраст
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В Северной Осетии поддержали проект пенсионной реформы, но предлагают уменьшить возраст 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о пенсионной реформе, предложив при этом снизить планку пенсионного возраста, передает корреспондент ТАСС с заседания заксобрания региона.
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое, предварительно, намечено на 19 июля, был направлен в субъекты РФ для оценки и получения отзывов.
За поддержку законопроекта о пенсионных изменениях в Северной Осетии проголосовали 49 парламентариев, трое высказались против, двое воздержались, а 16 не приняли участие в голосовании. До 17 июля заксобрание республики оформит свои предложения в законопроект и направит в Госдуму. В частности, здесь предлагают установить пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, женщин — до 60.
Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе примут осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
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