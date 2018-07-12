Биткоин продолжает дешеветь

Новое поколение децентрализованной валюты, реализующейся только в сети интернет, абсолютно не контролируется, а эмиссия биткоина происходит благодаря миллионам компьютеров по всей планете.

Цена биткоина (bitcoin — единица инновационной платежной системы с тем же названием, прим. ред.) — не сменяет своей тенденции к снижению. На данный момент за цифровые деньги вполне возможно отдать больше 6 тысяч долларов. Эксперты, специализирующиеся в этой области, склоняются к тому, что в скором времени цена биткоина будет снижаться и далее.

К 10 июля в целом биткоин подешевел на 2 процента — до 6 тыс. долларов. Крупнейшая биржа по торговле криптовалютами Binance столкнулась с тем, что биткоин снизился в цене на 2,27 процента — до 6,2 тысячи долларов. Преимущественно другие криптовалюты также оказались в минусе.

Капитализация криптовалютного рынка на сегодняшний день составила 246,98 миллиарда долларов, 43 процента из которых — доля биткоина. Однако, ЦБ заявил, что считать криптовалюту платежным средством бессмысленно.

Об этом сообщает CoinMarketCap.