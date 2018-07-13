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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,85%
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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,85% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммуникаций, газа и водоснабжения и продовольствия.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подорожал на 1,85%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), которые подорожали на 146,0 п. (7,31%), закрывшись на отметке в 2.144,0. Котировки Fast Retailing Co., Ltd. (T:9983) выросли на 3.420,0 п. (6,95%), завершив торги на уровне 52.650,0. Бумаги Yamato Holdings Co., Ltd. (T:9064) выросли в цене на 132,0 п. (4,34%), закрывшись на отметке 3.171,0.
Лидерами падения стали акции Concordia Financial Group Ltd (T:7186), цена которых упала на 47,0 п. (8,53%), завершив сессию на отметке 504,0. Акции Yaskawa Electric Corp. (T:6506) поднялись на 160,0 п. (3,95%), закрывшись на уровне 3.890,0, а Familymart Ltd (T:8028) снизились в цене на 270,0 п. (2,38%) и завершили торги на отметке 11.070,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2324) превысило количество закрывшихся в минусе (1024), а котировки 218 акций практически не изменились.
Котировки акций Concordia Financial Group Ltd (T:7186) упали до 52-недельного минимума, упав на 8,53%, 47,0 п., и завершили торги на отметке 504,0.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 4,86% до отметки 16.84.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,55%, или 0,39, достигнув отметки $69,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,36%, или 1,01, до $73,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,44%, или 5,50, до отметки $1.241,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,20% до 112,75, а котировки EUR/JPY упали на 0,25%, достигнув отметки 130,98.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 94,98.
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