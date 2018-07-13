Ещё
МЭР прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЭР прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 2% 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: News.ru
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что министерство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%, а с 2021 года — около 3% и выше.
Министр отметил, что реализация национальных проектов, системные изменения законодательства в части стимулирования инвестиций, изменения на финансовых рынках нацелено на то, чтобы увеличить и повысить уровень потенциального роста экономики и, в конечном счете, — уровень благосостояния российских граждан. По оценкам МЭР, 2019 год будет переходным. Так, министерство прогнозирует рост ВВП в 2018 году в 1,9%, в 2019 году — 1,4-1,5%.
«Все эти изменения — после того, как мы пройдем через этот переходный 2019 год — с 2020 года позволят экономическому росту выходить на более высокий уровень. Около 2% мы ожидаем возвращения показателя в 20-м году и выход на траекторию около 3% и выше 3% с 21-го года и дальше», — сказал Орешкин.
Rambler News Service: последние новости
На Украине подсчитали убытки из-за Крымского моста Порошенко не видит экономического смысла в строительстве «Северного потока — 2» Глава Роструда не исключил уголовную ответственность за дискриминацию возрастных сотрудников
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня20
Найден источник «Новичка» в Великобритании180
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений489
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение