МЭР прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 2%

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что министерство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%, а с 2021 года — около 3% и выше.

Министр отметил, что реализация национальных проектов, системные изменения законодательства в части стимулирования инвестиций, изменения на финансовых рынках нацелено на то, чтобы увеличить и повысить уровень потенциального роста экономики и, в конечном счете, — уровень благосостояния российских граждан. По оценкам МЭР, 2019 год будет переходным. Так, министерство прогнозирует рост ВВП в 2018 году в 1,9%, в 2019 году — 1,4-1,5%.

«Все эти изменения — после того, как мы пройдем через этот переходный 2019 год — с 2020 года позволят экономическому росту выходить на более высокий уровень. Около 2% мы ожидаем возвращения показателя в 20-м году и выход на траекторию около 3% и выше 3% с 21-го года и дальше», — сказал Орешкин.