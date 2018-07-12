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Еврокомиссия снизила прогноз по ВВП ЕС из-за торговой напряженности с США
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Еврокомиссия снизила прогноз по ВВП ЕС из-за торговой напряженности с США 

Вести Экономика 16 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE  Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Власти Европейского союза пересмотрели прежние оценки по ВВП региона на 0,2% в 2018 г. из-за обострения торговых отношений с США.
Согласно новым прогнозам Еврокомиссии, темпы роста ВВП Евросоюза в этом году составят 2,1%, а не 2,3%, как ожидалось ранее. В рамках пресс-конференции еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси заявил о том, что в «торговых войнах нет победителей»:
"Экономический рост в Европе остается устойчивым на фоне сохранения стимулирующей монетарной политики и снижения безработицы. Небольшое снижение прогнозов по сравнению с предыдущими оценкам, сделанными весной, отражают негативное влияние торговой напряженности и неопределенности на деловые настроения, а также рост цен на энергоносители. Мы ожидаем продолжение экономического роста в 2018 и 2019 гг., хотя дальнейшая эскалация протекционистских мер является очевидным понижательным риском. В торговых войнах нет победителей, есть только пострадавшие".
Помимо факторов взаимного обмена торговыми ограничениями и роста цен на энергоносители среди рисков для экономического роста ЕС в обновленном прогнозе Еврокомиссии также отмечены: ужесточение финансовых условий, «нежелательные эффекты от фискального стимулирования в США», «геополитическая напряженность», а также «неопределенность в ряде стран ЕС, включая переговоры о выходе Британии из ЕС» (pdf).
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