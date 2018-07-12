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У латвийского банка отозвали лицензию
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У латвийского банка ABLV отозвали лицензию 

ТАСС 7 часов назад
Фото: EPA
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
"Это [аннулирование лицензии] — запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на его ход, — заявил Путниньш информагентству LETA. — КРФК продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку".
По информации КРФК, соответствующее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) вступило в силу 11 июля в 00:00 по латвийскому времени (совпадает с мск).
В середине февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в отмывании денег и финансировании терроризма. По информации американского ведомства, банк совершал "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР".
ABLV, согласно заявлению FinCEN, применял взятки для влияния на должностных лиц Латвии. ЕЦБ 24 февраля объявил о ликвидации ABLV, объяснив свое решение проблемами с ликвидностью банка, который, по мнению ЕЦБ, "не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок".
В начале марта собрание акционеров банка приняло решение о самоликвидации, соответствующее разрешение КРФК утвердила в июне.
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