У латвийского банка отозвали лицензию

У латвийского банка ABLV отозвали лицензию

Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.

"Это [аннулирование лицензии] — запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на его ход, — заявил Путниньш информагентству LETA. — КРФК продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку".

По информации КРФК, соответствующее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) вступило в силу 11 июля в 00:00 по латвийскому времени (совпадает с мск).

В середине февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в отмывании денег и финансировании терроризма. По информации американского ведомства, банк совершал "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР ".

ABLV, согласно заявлению FinCEN, применял взятки для влияния на должностных лиц Латвии . ЕЦБ 24 февраля объявил о ликвидации ABLV, объяснив свое решение проблемами с ликвидностью банка, который, по мнению ЕЦБ, "не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок".

В начале марта собрание акционеров банка приняло решение о самоликвидации, соответствующее разрешение КРФК утвердила в июне.