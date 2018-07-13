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Новак заявил о выполнении задачи соглашения ОПЕК+
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Соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу, заявил Новак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Соглашение ОПЕК+ к настоящему моменту практически выполнило свою задачу, заявил министр энергетики России Александр Новак.
"На мой взгляд, это соглашение практически выполнило свою задачу нивелирования кризисного момента, когда цены резко снизились, и даже снижались в декабре 2016 года до 27 долларов… Было принято абсолютно правильное решение обеспечить сокращение добычи в целом на 1,8 миллиона баррелей, что убрало излишки остатков нефти на мировых рынках и существенно дало нам возможность вернуть ситуацию в нормальное русло как и с точки зрения цен, так и с точки зрения инвестиций в отрасль", — сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
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