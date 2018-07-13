Крымский мост разоряет Украину

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2018 году Украина потеряла как минимум полмиллиарда гривен (около 1,2 миллиарда рублей) из-за Крымского моста. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Бердянска. По словам Омеляна, речь идет о «прямых потерях» из-за снижения параметров проходимости судов. Он пояснил, что это снижает экономическую привлекательность портов Мариуполя

«Этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса», — заявил чиновник.

По его мнению, на самом деле потери могут составлять «миллиарды, и, возможно, даже не гривен».

Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Он стал самым протяженным в России : его длина составляет 19 километров. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.

Осенью прошлого года Омелян рассказал, что власти Украины фиксируют уменьшение количества судозаходов и грузооборота в портах Мариуполя и Бердянска. Он связал это с ограничением параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно под аркой моста.

По данным Омеляна, порт Бердянск в 2017 году потерял 448,7 тысячи тонн грузопотока и недополучил 206 тысяч долларов портовых сборов. Порт в Мариуполе лишился 705 тысяч тонн грузопотока, недополучив 130 тысяч долларов сборов.