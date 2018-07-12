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Рубль: глобальный аппетит к риску вновь ухудшился
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Рубль: глобальный аппетит к риску вновь ухудшился 

Прайм 8 часов назад
Вчера главной темой, определявшей ситуацию на рынках, стал очередной рост напряженности в международных торговых отношениях. Резкие заявления на этот счет вызвали коррекцию в большинстве рисковых активов. Участники рынка опасаются, что потенциальное распространение американских ввозных пошлин на все большее число китайских товаров может отрицательно сказаться на перспективах роста китайской экономики. В то же время тем американским производителям, которые преимущественно ориентированы на внутренний рынок, это может оказать (по крайней мере временную) поддержку. Видимо, именно это соображение послужило причиной того, что вчера американские акции выглядели лучше других рынков. Так, индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,7%, в то время как Nikkei и Shanghai Composite потеряли 1,2% и 1,8% соответственно. DAX снизился на 1,5%, MSCI EM — на 1,1%. Индекс волатильности VIX по сравнению с предыдущим днем подскочил на 7,8%. Также следует отметить дальнейшее уменьшение наклона кривой UST вследствие более значительного давления на короткие ставки. Вчера спред на отрезке 2–10 лет сузился на 1 бп, причиной чего стал рост доходности 2-летних бумаг. Интересно, что реальная 2-летняя ставка при этом за день выросла на 7 бп, обновив недавние максимумы. В то же время наклон кривой гособлигаций Германии увеличился: доходность 10-летних немецких Bunds повысилась почти на 5 бп.
Для нефтяного рынка вчерашняя сессия оказалась крайне неудачной. Несмотря на более значительное, чем ожидалось, сокращение товарных запасов нефти в США, котировки Brent обвалились почти на 7%, сорт WTI упал на 5,0%. Вчера госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом может рассмотреть возможность смягчения санкционного режима в отношении стран — импортеров иранской нефти, после того как новые санкции вступят в силу.
Все это вызвало активные продажи в валютах развивающихся рынков. Доллар вновь укрепился относительно валют развитых стран, и индекс доллара по итогам дня вырос на 0,6%. Курс китайского юаня к доллару снизился на 0,7%, тогда как валюты других развивающихся стран (без Азии) ослабли в среднем на 1,6%. Турецкая лира опустилась до нового минимума (-3,5% за день), а южноафриканский ранд и бразильский реал скорректировались на 1,6%. В первой половине дня курс USDRUB практически не реагировал на глобальные новости (в какой-то момент рубль даже укрепился до 61,73). Однако после закрытия московской сессии рубль начал слабеть и в итоге закрылся на отметке 62,4 к доллару, потеряв почти 1,0%. Торговая активность повысилась — по данным Московской биржи, оборот в паре доллар/рубль составил 4,7 млрд долл. Мы полагаем, что основную поддержку рублю оказывает приток средств зарубежных инвесторов в ОФЗ: вчера Минфин провел два первичных аукциона, и спрос со стороны нерезидентов, по нашим оценкам, был довольно высоким.
Сегодня утром азиатские рынки растут: Nikkei +1,2%, Shanghai Composite +2,3%. В то же время японская иена, китайский юань и корейская вона по-прежнему в минусе.
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