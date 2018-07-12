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МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть
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МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году до 3,63 млн баррелей в сутки 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2018 году на уровне 3,63 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2018 году составит 3,62 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 10 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.
При этом в 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,66 млн баррелей в сутки.
МЭА при этом оценивает спрос на нефть из РФ в 2017 году на уровне 3,55 млн баррелей в сутки. Спрос на российскую нефть в 2016 году, согласно данным МЭА, составил 3,51 млн баррелей в сутки.
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