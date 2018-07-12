МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году до 3,63 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2018 году на уровне 3,63 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2018 году составит 3,62 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 10 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.

При этом в 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,66 млн баррелей в сутки.