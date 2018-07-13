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Рязанские депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста
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Рязанские депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты Рязанской областной Думы поддержали законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщает пресс-служба облдумы. Данный законопроект предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин (до 65 лет) и женщин (до 63).
По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, члена партии «Единая Россия» Алексея Просянникова, изменения пенсионной системы необходимы — это факт. Уровень пенсий нужно повышать уже сейчас.
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