Кабмин обсудит повышение доли инвестиций до 25% ВВП

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Правительство РФ сегодня рассмотрит план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли с 21% до 25% в валовом внутреннем продукте, сообщила пресс-служба кабмина.

Инвестиции в основной капитал должны расти на 6% в год в ближайшие шесть лет, и при таких условиях доля инвестиций увеличится к 2024 г. до 25% ВВП, сообщается в плане, разработанном Минэкономразвития. "Подготовлены ожидания по динамике инвестиций в разрезе секторов экономики, которые должны обеспечить общий рост инвестиций в основной капитал около 6% в течение шести лет, чтобы достичь поставленных целей. И мы будет предлагать, чтобы эти показатели были зафиксированы в качестве KPI для отраслевых ведомств. Там будет дифференцированный показатель по росту инвестиций для той или иной отрасли — от двузначных в некоторых отраслях до близких к нулю в других", — заявил в конце июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Россия в среднесрочной перспективе должна выйти на темпы роста выше среднемировых, а «среднемировые темпы роста на перспективе шести лет мы ожидаем ближе к 3%, в диапазоне от 3 до 3,5%», пояснил министр.

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"Рост инвестактивности с текущих 21% ВВП до 25% ВВП — это качественное изменение всей структуры расходов в экономике. Оно не может произойти исключительно только за счет роста инвестиций. Должно произойти изменение структуры расходов", — пояснил Орешкин. По его оценкам, власти профинансируют до 0,5% ВВП в год за счет средств из Фонда развития. «Еще 0,5% ВВП должны прибавить рост банковского корпоративного пакета и вложение в облигации. Для этого портфелю корпоративного кредитования придется расти темпами порядка 9% в год в ближайшие шести лет», — уточнил министр. Отток капитала снизится за шесть лет на 0,7% ВВП, что станет источником средств для инвестирования. «Кроме того, 0,6% ВВП ожидается дополнительно за счет прибыли корпоративного сектора. И еще 0,5% ВВП должно прийти из вновь создаваемых механизмов сбережений населения — того же индивидуального пенсионного капитала», — заявил Орешкин. Министр отметил, что «единственный способ достижения целевых уровней — рост нормы сбережения и рост инвестиционного спроса со стороны предприятий». В план мероприятий входят три ключевых блока — " увеличение инфраструктурных инвестиций, которые должны достичь порядка 1,5 трлн руб. в год, увеличение инвестиций в жилищное строительство, а также активный рост инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг". Что касается развития инфраструктуры, то власти создают Фонд развития с возможностью инвестирования до 0,5% ВВП в год и «с привлечением до двух-трех раз соинвестирования частных средств», дорабатывают пакет поправок по ГЧП, а также работают с РФПИ по совместному финансированию в инфраструктурные проекты с зарубежными партнерами РФПИ. Необходимо также увеличить инвестиции в генерирующие мощности, речь идет о 1,5 трлн руб. за шесть лет, заключил Орешкин.